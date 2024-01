Daredevil: Born Again, Tigre Bianca è ancora nella serie dopo il reboot produttivo?

Mentre il MCU sembra voler puntare su un crossover tra Daredevil e Spider-Man, emergono nuove indiscrezioni dal dietro le quinte di Daredevil: Born Again, attesissima serie tv con protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

In particolare, lo scooper Daniel Richtman riferisce che Tigre Bianca sarà ancora una parte integrante di Daredevil: Born Again, e che il suo ruolo non è stato tagliato dopo il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige: addirittura, l'insider fa sapere che potrebbero persino essersi dei piani per uno spin-off dedicato al personaggio, una voce di corridoio che sembrerebbe potersi intrecciare con i rumor secondo cui Jenna Ortega interpreterà la seconda Tigre Bianca, uno dei famosi fan-cast degli appassionati Marvel.

Come saprete, dalle varie informazioni trapelate dalla prima versione di Daredevil: Born Again, sappiamo che gli sceneggiatori originali Chris Ord e Matt Corman avevano incentrato i primi episodi della serie sul caso della Tigre Bianca, con Matt Murdock che accettava il supereroe Hector Ayala come cliente dopo che questi aveva accidentalmente causato la morte di un poliziotto, che in realtà lavorava per Kingpin. Secondo le indiscrezioni, Daredevil: Born Again avrà un nuovo episodio pilota dopo il reboot produttivo ma quasi tutto il materiale realizzato in precedenza sarà conservato.

La serie non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare nel 2025 in esclusiva su Disney+. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.