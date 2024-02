Daredevil: Born Again, tornerà anche Rosario Dawson? La risposta della star di Ahsoka

Daredevil: Born Again è la serie che ha l'arduo compito di portare ufficialmente nell'MCU alcuni dei personaggi più iconici del piccolo schermo dal lato dei super eroi. Charlie Cox e tutti gli altri infatti torneranno a vestire i panni già indossati per lo show originale di Netflix, ma questa volta in una veste del tutto rinnovata.

Ecco quindi che, mentre ci chiediamo ancora se fosse davvero brutto il Daredevil di Ben Affleck, anche un'altra domanda torna a tormentarci direttamente dal passato.

Il personaggio di Claire Tample infatti, intepretato da Rosario Dawson ed apparsa diverse volte nelle varie produzioni Netflix originali, poi non è più stata mostrata. Che sia quindi quello di Daredevil: Born Again il contesto più adatto per riportare in auge la sua figura? Visto e considerato soprattutto che si tratta di uno show che ha l'arduo compito di reintrodurre tutti quei personaggi che il vecchio pubblico di affezionati già conosce se ha visto le prime tre stagioni della serie, interrotta poi nel 2018.

Proprio poco tempo fa, oltretutto, la star Rosario Dawson ha commentato su di un suo possibile ritorno proprio nell'MCU: "Disney e Marvel sanno dove trovarmi, nel caso decidessero di farlo".

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più vi lasciamo al trailer di Deadpool & Wolverine.