In Daredevil: Born Again torneranno anche gli altri Defenders? Gli ultimi rumor

È stato svelato il villain di Daredevil: Born Again, ma rimane ancora il mistero sull’eventuale ritorno di altri personaggi appartenenti all’MCU.

Stiamo parlando del gruppo dei Defenders, composto da Luke Cage, Iron Fist, e Jessica Jones, insieme a Daredevil. Circolano numerosi rumour su un possibile ritorno del gruppo di supereroi, ma secondo il noto scooper Daniel Richtman, Marvel non ha intenzione di far apparire nessuno di loro all’interno della nuova serie. Forse un indizio che lascia intendere un esaurimento dell’euforia attorno ai camei e agli incroci narrativi tra i vari supereroi? Oppure semplicemente Marvel intende dare più spazio a un personaggio che diventerà centrale all’interno del MCU?

In ogni caso, le riprese di Daredevil: Born Again inizieranno presto, così come anticipato da Vincent d’Onofrio, interprete di Wilson Grant Fisk (Kingpin): "Inizieremo presto, speriamo il prima possibile, e io e Charlie [Cox] sentiamo che c'è l'atmosfera giusta per fare il nostro lavoro". Le avventure del diavolo di Hell’s Kitchen torneranno presto sul piccolo schermo, per la felicità di tutti i fan Marvel. Ma non solo, circolano infatti dei rumour che indicano la presenza di Matt Murdock in un nuovo ipotetico quarto capitolo di Spider-man. Non resta quindi che attendere novità. E anche il trailer di Echo ha confermato la canonicità di Daredevil di Netflix.