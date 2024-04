Daredevil: Born Again: trama, anticipazioni, cast, tutto quello che dovete sapere

Ora che le riprese di Daredevil: Born Again sono terminate, almeno quelle per la prima stagione e/o primo ciclo di episodi, vi proponiamo un rapido recap su tutto ciò che dovete sapere riguardo all'attesissima serie tv Marvel Studios.

Come detto, innanzitutto, in questi giorni i Marvel Studios hanno comunicato la fine delle riprese della 'prima parte' di Daredevil: Born Again: sappiamo che la serie ha ricevuto un ordine di 18 episodi, ma secondo le indiscrezioni lo show sarà distribuito in due parti da 9 episodi e il fatto che il team creativo abbia parlato di 'fine parte 1' nel festeggiare la conclusione dei lavori sembra giocare a favore di questa ipotesi. Al momento la serie non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma considerato che i primi 9 episodi sono terminati è lecito sperare che Daredevil: Born Again uscirà su Disney+ nella prima parte del 2025, o comunque entro il corso del prossimo anno.

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che la serie sarà un sequel di Marvel's Daredevil di Netflix e che sarà canonica con il Marvel Cinematic Universe, ambientata dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, Occhio di Falco e Echo: i dettagli non sono stati divulgati nello specifico, ma sappiamo che Matt Murdock si ritroverà a dover fronteggiare il sindaco Wilson Fisk, con Kingpin che approfitterà della sua nuova carica per dare filo da torcere ai vigilanti mascherati di New York (creando una task force violenta ispirata a Punisher), il tutto mentre la città è terrorizzata dalle gesta di un nuovo serial killer conosciuto come Muse. La storyline dedicata a 'Sindaco Kingpin', secondo le indiscrezioni, offrirà un collegamento con Spider-Man 4, nel quale dovrebbe tornare anche Daredevil.

Il cast vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, affiancato da Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher, Wilson Bethel nel ruolo di Bullseye e Sandrine Holt nel ruolo di Vanessa Fisk al posto di Ayelet Zurer, interprete del personaggio in tutte le stagioni di Marvel's Daredevil di Netflix. Tra le new entry ci saranno anche Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson e Hunter Doohan, con quest'ultimo scelto per il ruolo del villain Muse.

Infine, per chi aspetta con impazienza un primo trailer, segnaliamo che la Disney ha già mostrato a porte chiuse un primo filmato ufficiale di Daredevil: Born Again durante l'ultima assembla con gli azionisti: è possibile che lo studio presenterà la serie al pubblico durante la prossima D23, che si terrà dal 9 all'11 agosto.

