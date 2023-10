Daredevil: Born Again, nuova trama ufficiale! Punisher sarà uno dei protagonisti

Il documento ufficiale che i Marvel Studios hanno depositato all'ufficio del copyright degli Stati Uniti e che in queste ore ha anticipato il rinvio di Daredevil: Born Again al 2025, contiene anche grosse novità in merito alla trama dell'attesa serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

Nel documento, è descritto che la storia di Daredevil: Born Again vede “i rivali di lunga data" Matt Murdock e Wilson Fisk cercare di lasciarsi alle spalle i loro rispettivi alter-ego oscuri per mettersi al servizio della gente di New York, entrambi a modo proprio: purtroppo, però, i nuovi propositi dei due personaggi saranno messi in difficoltà dal 'ritorno del loro passato'. Tuttavia, questa nuova sinossi potrebbe essere comunque l'informazione meno interessante trovata nel documento, dato che la voce riguardante il cast di Daredevil: Born Again potrebbe attirare ancor di più l'attenzione.

Ad esempio, Jon Bernthal e il Punitore vengono citati al terzo posto nella lista del cast, dietro solo a Charlie Cox e a Vincent D'Onofrio, dettaglio non da poco che potrebbe confermare il ruolo rilevante che avrà Frank Castle nella serie tv - la cui impostazione, ricordiamo, sarà quella di tanti mini-archi narrativi diversi per un totale di 18 episodi. Confermati inoltre i ruoli di Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn e Nikki M. James nei panni di Kristen McDuffie, ognuna delle quali è stata un interesse amoroso di Matt Murdock nei fumetti Marvel. Novità anche sul ruolo di Michael Gandolfini (che si pensava potesse interpretare una versione giovane di Wilson Fisk, ma il cui personaggio ora viene denominato Daniel Blade), di Arty Froushan nei panni di Buck Cashman (nei fumetti Marvel un agente speciale del governo dotato di superpoteri) e Genneya Walton in quelli di BB Urich: che si tratti della figlia di Ben Urich, uno dei personaggi più importanti dei fumetti di Daredevil, ucciso nella prima stagione della serie Netflix? È 'il passato di Fisk che ritorna', come citato dalla sinossi? Bisognerà aspettare per scoprirlo.

Ricordiamo che Vincent D'Onofrio e Charlie Cox torneranno come Kingpin e Daredevil nel 2024 in Echo, la serie tv spin-off di Occhio di Falco dedicata a Maya Lopez, mentre il solo Charlie Cox sarà anche doppiatore di Daredevil in Spider-Man: Freshman Year, serie tv animata dedicata ad una variante di Peter Parker per la Saga del Multiverso.