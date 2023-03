Daredevil: Born Again, è ufficiale: Jon Bernthal tornerà nei panni di The Punisher!

Dopo anni di speculazioni ed illazioni è arrivata finalmente la conferma. Jon Bernthal tornerà a vestire i panni di Frank Castle aka The Punisher in Daredevil: Born Again. Ad annunciare la cosa è stato l'Hollywood Report che ha parlato di fonti affidabili ed informate sulla questione.

Dopo che i fan hanno celebrato l'inizio delle riprese di Daredevil: Born Again questa notizia non fa altro che aumentare la gioia e la soddisfazione dei più appassionati riguardo il lavoro che, almeno pare, i Marvel Studios vogliono fare con il personaggio di Daredevil. Il ritorno di Frank Castle sembrava quasi obbligato vedendo il rapporto complesso che lega i due personaggi sia nei fumetti che nella serie Netflix che li ha visti confrontarsi per la prima volta su schermo. Le ideologie di totalmente opposte dei due li rendono protagonisti di un vero e proprio scontro etico riguardo il modo di operare.

Daredevil: Born Again sarà la prima serie Marvel Studios targata Disney+ ad avere ben 18 episodi. Segnerà, ovviamente, il ritorno di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nei panni di Matt Murdock e Kingpin. Le riprese, che si terranno a New York, secondo indiscrezioni, dovrebbero durare quasi tutto l'anno proponendo una serie che rilancerà il personaggio di Daredevil dopo averlo visto comparire per la prima volta nell'MCU in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk.

Parlando di Daredevil: Born Again Kevin Feige ha avvertito i fan riguardo il livello di sperimentazione dell'intera serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!