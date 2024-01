Daredevil: Born Again, ufficiale! Dalla serie Netflix tornerà anche Bullseye

In attesa di capire quando uscirà Daredevil: Born Again, in queste ore è stato confermato ufficialmente che Wilson Bethel, l'attore che ha interpretato Benjamin Poindexter/Bullseye in Marvel's Daredevil di Netflix, riprenderà il suo ruolo nella serie Daredevil: Born Again di Disney+.

Stando a quanto riferito da Deadline, l'attore e il suo personaggio appariranno in un totale di tre episodi della serie, le cui riprese sono iniziate in questi giorni. La decisione, come quella che ha confermato il ritorno di Foggy e Karen Page in Daredevil: Born Again, è arrivata dopo la pausa nella produzione a metà giugno a causa dello sciopero degli sceneggiatori, con i Marvel Studios che hanno implementato una revisione creativa totale della serie tv, la cui storia seguirà la star originale Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, un avvocato cieco diventato supereroe che combatte il crimine, e Vincent D. Onofrio di nuovo nei panni del boss del crimine Wilson Fisk aka Kingpin e Jon Bernthal nel ruolo di Punisher.

Come parte dei cambiamenti apportati, Dario Scardapane (The Punisher) ha sostituito Matt Corman e Chris Ord come showrunner. La nuova direzione creativa sembra aver messo Daredevil: Born Again in rotta di collisione con Marvel's Daredevil di Netflix, facendone sostanzialmente una vera e propria quarta stagione. Il cast della serie, tra gli altri, comprende anche Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James.

La data d'uscita è attualmente sconosciuta, ma ci si aspetta che Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2025.