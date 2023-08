Daredevil: Born Again, le ultime novità tra Karen, Foggy, Punisher e Spider-Man

Daredevil: Born Again sarà forse la serie tv Marvel Studios più ambiziosa di sempre, con i suoi ben 18 episodi e i tanti mini-archi narrativi che si susseguiranno nel corso della prima stagione, ma quali sono gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo dello show?

Grazie al noto portale Murphy's Multiverse, possiamo riassumervi i punti salienti dello show e le ultime novità sui rumor e le indiscrezioni di Daredevil: Born Again:

Karen e Foggy : secondo le voci di corridoio né Foggy Nelson né Karen Page appariranno in Born Again, e secondo Murphy's Multiverse si tratta all'incirca della verità. Per il sito è molto probabile che Elden Henson abbia filmato alcune scene nei panni di Foggy, ma quasi certamente quelle scene si riveleranno dei flashback o comunque verranno utilizzate per spiegare l'assenza di Karen e di Foggy. Per il portale inoltre non è credibile la voce secondo cui Foggy e Karen saranno assenti perché la serie sarà ambientata durante l'era del Blip: alcune foto dal set hanno infatti svelato la presenza della Fondazione PymvanDyne, nata appunto dopo il Blip, e l'assenza di due personaggi così importanti nella quotidianità di Matt Murdock sarà spiegata in altro modo.

: secondo le voci di corridoio né Foggy Nelson né Karen Page appariranno in Born Again, e secondo Murphy's Multiverse si tratta all'incirca della verità. Per il sito è molto probabile che Elden Henson abbia filmato alcune scene nei panni di Foggy, ma quasi certamente quelle scene si riveleranno dei flashback o comunque verranno utilizzate per spiegare l'assenza di Karen e di Foggy. Per il portale inoltre non è credibile la voce secondo cui Foggy e Karen saranno assenti perché la serie sarà ambientata durante l'era del Blip: alcune foto dal set hanno infatti svelato la presenza della Fondazione PymvanDyne, nata appunto dopo il Blip, e l'assenza di due personaggi così importanti nella quotidianità di Matt Murdock sarà spiegata in altro modo. Il ruolo di Kingpin : anche in questo caso ci aiutano le foto dal set, che sembrerebbero aver confermato che la trama legata a Kingpin vedrà Wilson Fisk candidato a sindaco e perfino eletto Primo Cittadino (come accade nei fumetti). Il suo programma elettorale sarà dedicato alla messa al bando dei vigilanti, e tra i supereroi ai quali il team di Kingpin darà la caccia ci sarà anche Spider-Man. A questo proposito vale la pena notare che l'anno scorso venne anticipato che Spider-Man 4 sarebbe stato collegato a Daredevil: Born Again.

: anche in questo caso ci aiutano le foto dal set, che sembrerebbero aver confermato che la trama legata a Kingpin vedrà Wilson Fisk candidato a sindaco e perfino eletto Primo Cittadino (come accade nei fumetti). Il suo programma elettorale sarà dedicato alla messa al bando dei vigilanti, e tra i supereroi ai quali il team di Kingpin darà la caccia ci sarà anche Spider-Man. A questo proposito vale la pena notare che l'anno scorso venne anticipato che Spider-Man 4 sarebbe stato collegato a Daredevil: Born Again. The Punisher : per quanto riguarda l'arco narrativo di Frank Castle, invece, il sito anticipa che in questa nuova serie il Punitore di Jon Bernthal sarà impegnato ad affrontare - e a far fuori - un gruppo di poliziotti razzisti che si sono appropriati indebitamente del suo logo, e che usano il marchio del Teschio per dare la caccia alle minoranze (probabilmente spalleggiati o comunque lasciati liberi di scatenare il caos da Kingpin).

: per quanto riguarda l'arco narrativo di Frank Castle, invece, il sito anticipa che in questa nuova serie il Punitore di Jon Bernthal sarà impegnato ad affrontare - e a far fuori - un gruppo di poliziotti razzisti che si sono appropriati indebitamente del suo logo, e che usano il marchio del Teschio per dare la caccia alle minoranze (probabilmente spalleggiati o comunque lasciati liberi di scatenare il caos da Kingpin). Gli amori di Matt Murdock: da sempre un noto donnaiolo, anche nel MCU Matt Murdock si 'darà da fare'. Dopo la breve storia con She-Hulk, Karen Page fuori dai giochi e nessun segno di Elektra, secondo le voci in Daredevil: Born Again l'avvocato cieco incontrerà due sue note amanti del mondo dei fumetti come Heather Glenn e Kirsten McDuffie: la prima sarà interpretata da Margarita Levieva mentre la seconda avrà il volto di Nikki M. James. Nei fumetti, la relazione di Kirsten con Matthew ci ha messo un po' a decollare mentre quella con Heather è stata più di breve durata, e guarda caso - sempre secondo Murphy's Multiverse - il contratto di Nikki M James include delle opzioni per stagioni future mentre quello di Margarita Levieva ha firmato per una sola stagione.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma uscirà in esclusiva su Disney+ nel corso del 2024. Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.