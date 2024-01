Daredevil: Born Again uscirà nel decimo anniversario della serie Netflix? La data esatta

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare del legame tra Daredevil: Born Again e Marvel's Daredevil, la serie tv originale di Netflix, e in molti hanno notato che i Marvel Studios il prossimo anno avranno un'occasione più unica che rara.

Infatti, come forse alcuni di voi ricorderanno, la prima stagione di Marvel's Daredevil di Netflix è stata pubblicata per la prima volta il 10 aprile 2015: all'epoca lo streamer, che non era ancora molto diffuso nel mondo, fece debuttare i primi 13 episodi della serie, lanciando di fatto il suo piccolo angolo dell'universo cinematografico Marvel e costruendo le fondamenta di quella che sarebbe diventata una vera e propria saga, il cosiddetto "DefendersVerse" di Netflix, costituito dalle successive serie tv di Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist e The Punisher (a proposito di quest'ultima, pare che anche Marvel's The Punisher sarà canonica con Daredevil: Born Again).

Tenendo a mente quella data, vale la pena notare che i Marvel Studios hanno un’ottima opportunità per far uscire Daredevil: Born Again il 10 aprile 2025, ovvero in occasione del decimo anniversario della serie originale di Netflix. Considerando che le riprese di Daredevil: Born Again sono ricominciate in questi giorni, è probabile che i lavori si concluderanno ad un certo punto quest'estate, se non prima, il che significa che ci sarà tempo sufficiente per completare la serie molto prima del prossimo aprile.

Il titolo 'Born Again' potrebbe essere profetico, e affiancato ad una data di uscita del 10 aprile 2025 assumerebbe un significato ulteriore.