Daredevil: Born Again, ci sarà una nuova Vanessa Fisk! Annunciata l'attrice new entry

Dopo l'ufficialità del ritorno di Jon Berthal nei panni di Punisher per Daredevil Born Again, è arrivata la conferma che anche Vanessa Fisk, moglie di Wilson Fisk alias Kingpin, avrà un ruolo nella prossima serie tv dei Marvel Studios con protagonista Charlie Cox.

Tuttavia, il personaggio avrà un volto differente rispetto a quello che i fan ricordano dalla serie tv di Netflix, nella quale venne interpretato dall'attrice Ayelet Zurer nelle stagioni 1 e 3: nel Marvel Cinematic Universe, infatti, sarà Sandrine Holt ad interpretare Vanessa Fisk, segnando il primo importante cambio di casting nel mondo di Daredevil dopo la conferma dei ritorni di Cox, Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin e Bernthal in quelli del giustiziere Frank Castle (secondo le indiscrezioni, anche i ruoli di Foggy Nelson e Karen Page dovrebbero cambiare attori, sebbene non è ancora chiaro se gli storici amici di Matt Murdock avranno un ruolo in questa nuova serie).

La Holt, comunque, è forse meglio conosciuta per ruoli come Evelyn Martin in 24, Gillian Cole in House of Cards e Sandrine Renault in Hostages. Recentemente ha anche interpretato Cheryl Hamlin nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul, serie spin-off di Breaking Bad di AMC. Il personaggio di Vanessa Fisk è stato originariamente creato da Stan Lee e John Romita Sr., ed è apparso per la prima volta nel 1968 in Amazing Spider-Man #70. Dato che Vanessa non è apparsa nel film live-action con Ben Affleck uscito nel 2003, quella della Zurer è stata la prima interpretazione dal vivo della villain, mentre Caroline Goodall l'aveva doppiata in Spider-Man: The Animated Series negli anni '90 e Lake Bell le aveva prestato la voce nel film d'animazione del 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse.

