Daredevil Born Again, la Vanessa Fisk di Netflix sul recast del suo personaggio: 'Triste'

Dopo aver interpretato il personaggio di Vanessa Fisk, la moglie del Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D'Onofrio, nelle tre stagioni di Marvel's Daredevil su Netflix, Ayelet Zurer ha commentato per la prima volta l'annuncio dell'imminente recast del suo personaggio, confessando la sua tristezza nel non poter prendere parte a Daredevil: Born Again.

La nuova Vanessa Fisk avrà il volto di Sandrine Holt, ma Zurer è intervenuta sui social per commentare la sua mancata partecipazione alla serie che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil. L'attrice è stata breve e ha dichiarato di essere "triste di non partecipare" alla nuova serie. Tuttavia, la Zurer ha continuato a lodare il collega di Daredevil, Vincent D'Onofrio, che è invece tornato a interpretare Kingpin già in una breve apparizione in Hawkeye.

Non è ancora chiaro perché i Marvel Studios hanno deciso di ingaggiare una nuova attrice nei panni di Vanessa Fisk per Daredevil: Born Again. Sebbene la Zurer si sia detta dispiaciuta di non farne parte, non è intervenuta per spiegare le motivazioni del suo mancato ritorno. L'ipotesi più probabile è che i Marvel Studios e Disney+ abbiano cercato di riavere la Zurer, ma che conflitti di programmazione nel suo calendario le abbiano impedito di partecipare. Dato che le riprese di Daredevil: Born Again terranno impegnato il cast per quasi tutto il 2023, gli impegni già presi della Zurer potrebbero averle impedito di partecipare.

C'è anche la possibilità che i Marvel Studios volessero un attrice diversa per Vanessa in Daredevil: Born Again. È fondamentale ricordare che è stata Marvel Television, e non i Marvel Studios, a gestire le proprietà di Netflix, sotto il regime di Jeph Loeb. Data l'importanza di Vanessa nella vita di Wilson Fisk, è ovviamente un personaggio cruciale per i Marvel Studios. Se questi ultimi avevano una visione specifica per lei, forse si è reso necessario ricorrere a una nuova attrice.

L'esordio su Disney+ di Daredevil: Born Again dovrebbe avvenire entro il 2024.