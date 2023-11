Daredevil: Born Again, la prima versione includeva un famoso supereroe degli Avengers!

La produzione di Daredevil: Born Again è ripartita quasi da zero dopo il cambio di marcia e di approccio ordinato da Kevin Feige, ma continuano ad emergere novità relative alla prima versione della nuova serie tv Marvel.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso insider Can we get some toast ha fatto sapere che nella versione originale di Daredevil: Born Again era prevista la partecipazione di Bucky Barnes, il famoso membro degli Avengers anche noto come Soldato d'inverno interpretato dall'attore Sebastian Stan nel Marvel Cinematic Universe a partire dal film Captai America: The Winter Soldier dei fratelli Russo.

Lo scooper, particolarmente noto nell'ambiente grazie alle sue informazioni di prima mano (e che nelle scorse settimane ha diffuso tantissimi retroscena sulla trama dei primi episodi di Daredevil: Born Again) ha chiarito che al momento non è noto se Sebastian Stan apparirà anche nella nuova versione della serie: nulla è da, comunque, in quanto è stato confermato che il reboot produttivo voluto dai Marvel Studios non cestinerà tutto il lavoro svolto finora, ma servirà a migliorarlo e ad avvicinarlo in fatto di toni ed atmosfere alla serie originale di Netflix.

Ricordiamo che, dopo gli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier, Sebastian Stan riprenderà il ruolo di Soldato d'Inverno in Thunderbolts, in attesa di saperne di più sui prossimi film crossover degli Avengers. Per quanto riguarda Daredevil e Charlie Cox, invece, i fan ritroveranno entrambi il 10 gennaio 2024 con la nuova serie tv Echo in uscita in esclusiva su Disney+.