Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio anticipa il ritorno di Fisk con un'immagine

Daredevil: Born Again sta per arrivare nel Marvel Cinematic Universe e il Kingpin in persona, Vincent D'Onofrio, ha lanciato una piccola provocazione ai fan! In uno dei suoi ultimi post su Twitter, D'Onofrio ha pubblicato l'immagine di una fiaschetta dall'aspetto sgargiante su cui è ricamato un nome: "Fisk". Il personaggio ha già esordito nel MCU.

Naturalmente i fan si stanno già chiedendo il perché di questa immagine e cosa potrebbe esserci in quella fiaschetta. Visti gli eventi della Fase 4 del MCU, in realtà ci sono un paio di liquidi che potrebbero cambiare le carte in tavola e che potrebbero essere contenuti da Wilson Fisk in un contenitore come questo.

L'ultima volta che abbiamo visto Kingpin nel MCU, era di fronte alla canna di una pistola puntata contro di lui da Maya Lopez (Alaqua Cox), alla fine della serie Disney+ Hawkeye. Sappiamo già che sia D'Onofrio che il Daredevil di Charlie Cox appariranno nella serie TV Echo prima di apparire insieme in Daredevil: Born Again, quindi è lecito pensare che Wilson Fisk sopravviverà alle ferite da proiettile che Maya Lopez gli procurerà.

Al momento, la teoria dei fan è fortemente orientata verso l'idea che la ferita da proiettile di Kingpin possa richiedere un siero con superpoteri per rimetterlo in sesto. Al momento ci sono due modi principali per trovare una cosa del genere: i derivati del siero del Super Soldato che sono chiaramente in circolazione (come visto nella serie Falcon and The Winter Soldier) e campioni di sangue irradiato con raggi gamma da personaggi come Hulk.

Introdotto nella prima stagione di Daredevil, Kingpin è stato uno dei cattivi preferiti dai fan e continua a dominare le discussioni sui migliori cattivi del MCU. Feroce, imponente e adeguatamente maniacale, ha avuto delle storie splendide nel corso di tre stagioni su Netflix. È tornato, dopo una lunga serie di preparativi e speculazioni, negli ultimi due episodi di Hawkeye su Disney Plus, con una bella camicia hawaiana e pantaloni bianchi.

C'è anche chi sostiene che Kingpin sarà il villain della Fase 5 del MCU.