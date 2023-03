Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio assicura: 'Sarà violenta come la serie Netflix'

Dopo aver guardato al futuro anticipando i programmi per una seconda stagione di Daredevil Born Again, l'attore Vincent D'Onofrio, mitico interprete del boss mafioso della Marvel Kingpin, ha tracciato un parallelo col passato paragonando la serie Disney Plus a quella amatissima targata Netflix.

Parlando ai microfoni di Newsweek, infatti, l'attore ha spiegato che Daredevil: Born Again manterrà il livello di violenza della serie originale, nata sulla piattaforma di streaming on demand Netflix e passata su Disney Plus alla scadenza dei diritti: "Era anche una mia preoccupazione, perché lo spettacolo di Netflix era così crudo e brutale, no?" ha detto Vincent D'Onofrio. "Ma poi ho iniziato ad interessarmi alle cose che sta facendo la Marvel ultimamente con le loro nuove serie e la direzione in cui volevano andare con questo show. Tutto quello che posso dire è che se guardi alle cose più brutali che la Marvel ha fatto, che magari sono poche e sporadiche ma sono state fatte, beh...quelle cose brutali ci saranno anche nella nostra serie."

L'attore ha aggiunto: "Penso che una delle cose che i fan amassero di più dello show originale era il fatto che la violenza non era mai gratuita. Si, c'è stata qualche scena un po' scioccante da vedere, ma la violenza era sempre basata su elementi emotivi, sia da parte del mio personaggio che da parte di quello di Charlie [Cox, ndr]. Matt e Wilson sono due personaggi molto emotivi e molto coinvolti in questa loro doppia vita: la nuova serie garantirà questo elemento ai fan. Avremo della violenza emotiva e della violenza fisica vera e propria. Ma è una maratona, questa serie, sarà molto lunga, e per gli attori è divertente da fare."

