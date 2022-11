Daredevil Born Again, Vincent D'Onofrio condivide una scena epica di Kingpin!

Proseguono i lavori di preparazione delle serie dei Marvel Studios con il titolo provvisorio di Daredevil Born Again appena annunciato e la conferma che le riprese si svolgeranno a New York per buona parte del 2023. A questa notizia, Vincent D'Onorio ha voluto condividere un'iconica scena del suo Kingpin tratta dalla serie uscita su Netflix.

La scena in questione è una di quelle che i fan di Daredevil ricorderanno con affetto. Nei momenti finali della prima stagione dello show, Kingpin (D'Onofrio) sta per essere trascinato in prigione quando pronuncia un indimenticabile monologo sull'essere un buon samaritano. L'amato cattivo orchestra quindi la sua fuga, riuscendo a liberarsi temporaneamente dalla scorta della polizia. D'Onofrio ha minacciosamente condiviso la clip stessa, senza didascalia o citazione, ad accompagnarla.

In occasione dell'ultimo Comic-Con di San Diego, Kevin Feige aveva annunciato che Daredevil avrebbe avuto una serie di 18 episodi su Disney Plus. Come già ampiamente noto Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprenderanno i loro ruoli nel progetto che avrà come sottotitolo "Born Again", ispirato al celebre albo del fumettista Frank Miller.

Quando gli è stato chiesto quali sono i co-protagonisti di Daredevil di Netflix con cui vorrebbe lavorare di nuovo, Cox ha dichiarato che i membri del cast sono "il cuore pulsante" di tutti gli show Netflix della Marvel. "Odierei escludere qualcuno e odierei fare speculazioni perché non so quale sia il piano per il futuro. Questo è molto al di sopra del mio livello", ha detto. "Ci sono tante belle storie da raccontare. Ci sono storie da raccontare nuovamente. Non sarebbe incoerente con quello che fanno nell'universo dei fumetti".

Cox ha continuato: "Spesso un nuovo sceneggiatore e un nuovo artista prendono in mano un libro e ricominciano dall'inizio. Quindi forse faremo così, ma sinceramente non lo so. Sono solo entusiasta di essere stato invitato alla festa". Non è la prima volta che Cox dice che Born Again potrebbe rivisitare alcuni aspetti della trama di Daredevil. In una recente intervista, ha detto che lo show di Disney+ sarà un nuovo inizio per il personaggio e, a sua volta, potrebbe raccontare la storia delle origini di Daredevil/Matt Murdock per il suo primo ingresso da solista nel Marvel Cinematic Universe.