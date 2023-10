Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio lascia i social dopo il caos produttivo

Il caos produttivo dei Marvel Studios emerso da un recente articolo sull'Hollywood Reporter e che ha riguardato quasi tutte le serie televisive dello studio, incluso Daredevil: Born Again, attualmente in fase di riprese, pare abbia spinto Vincent D'Onofrio ad abbandonare temporaneamente i social network per limitare probabilmente ulteriore stress.

Nel fine settimana, D'Onofrio ha cancellato il suo account su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter. Secondo un messaggio precedentemente condiviso dall'attore di Full Metal Jacket, si trattava di una decisione su cui stava riflettendo da tempo.

"Lascerò X. Me ne andrò molto presto", aveva condiviso D'Onofrio sul social. "Ai miei fantastici e fedeli follower: sapete che l'ho contemplato per molto tempo. Oggi è il giorno giusto. Vi lascio per ora con tanto amore per tutti voi". L'attore ha poi cancellato completamente il suo account dal servizio. Nei post successivi, D'Onofrio aveva condiviso che stava pensando di cancellare anche il suo profilo Instagram.

"Non credo che passerò del tempo su nessuna piattaforma. Mi sento di lasciare anche Instagram oggi. Tornerò presto o forse più tardi. Non lo so. Forse con un account nuovo di zecca", ha aggiunto. "Una volta ho scritto questo: 'Il tempo si ferma quando sono con te. Gli aerei si fermano nel cielo. I tre bambini sono fermi, con le mani alzate verso una palla sospesa nell'aria. Tutti gli altri scompaiono e io e te a un tavolo in un prato da qualche parte nel mondo ci abbracciamo nella conversazione e nella lussuria. Abbiamo vissuto lì. Credo di essere ancora lì. Credo che il tempo si sia fermato quando ero con te'".

Dopo il caos su Daredevil Born Again, D'Onofrio aveva rassicurato i fan Marvel che tutti avrebbero dato il meglio per la serie e che i problemi sarebbero stati risolti rapidamente.

Al momento in cui scriviamo, l'account di D'Onofrio è ancora attivo su Instagram, anche se privato, il che significa che lui o chi per lui devono approvare chiunque chieda di seguirlo.