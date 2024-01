Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio ha letto 'tutti i fumetti esistenti di Kingpin'

Le riprese di Daredevil: Born Again sono finalmente ricominciate, dopo i lunghi scioperi di Hollywood e il reboot produttivo interno ordinato da Kevin Feige, e in una nuova intervista promozionale l'amato attore Vincent D'Onofrio ha avuto modo di parlare del ruolo del suo iconico villain Kingpin.

A quanto pare, in preparazione all'attesissima serie tv dei Marvel Studios, che sarà collegata a Marvel's Daredevil di Netflix, l'attore ha rivelato di aver letto praticamente tutta la storia di Kingpin esistente nei fumetti Marvel Comics: "Ho sostanzialmente recuperato tutto ciò che nei fumetti originali riguarda Wilson Fisk, dal suo esordio ad oggi. Voglio dire, magari mi è sfuggito qualcuno degli albi più recenti, ma presto o tardi recupererò anche quelli. In generale, però, credo di aver letto tutto, praticamente, conosco tutto ciò che riguarda Kingpin e la sua storia editoriale, la sua evoluzione negli anni. Tra i miei fumetti preferiti ci sono senza dubbio quelli di Frank Miller, che ho sempre trovato molto emozionanti. Da un punto di vista visivo, invece, adoro molto i dipinti di David Mack [l'autore di Echo, ndr]. Quando ci siamo incontrati, è stato davvero di grande aiuto nel farmi conoscere cose che non avevo ancora letto."

Vincent D'Onofrio ha interpretato Kingpin nelle tre stagioni di Marvel's Daredevil di Netflix e nelle serie tv MCU Occhio di Falco e Echo. Oltre alla prossima serie tv Daredevil: Born Again, che arriverà su Disney+ presumibilmente nel 2025, secondo i rumor il suo Kingpin esordirà al cinema con Spider-Man 4, il nuovo film di Tom Holland.