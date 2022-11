Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio:'Non avete idea di cosa vi aspetta'

Mancano ancora parecchi mesi all'arrivo su Disney+ di Daredevil: Born Again, la nuova serie MCU che riporta Charlie Cox nel ruolo già interpretato nello show su Netflix. Un progetto monstre, rispetto alle altre serie televisive del franchise, con ben 18 episodi ordinati per la prima stagione. Vincent D'Onofrio ha avvertito i fan.

L'interprete di Kingpin ha presenziato ad una convention a Salt Lake City e ha dichiarato:"Ragazzi, non avete idea di cosa vi aspetta con Daredevil: Born Again. So qualcosa in più di voi e tutto quello che posso dire è che, durante la prossima serie non penserete ad altro che al prossimo episodio. Lo prometto".



Un entusiasmo incredibile che ha fomentato i fan presenti alla convention, che hanno insistito con l'attore per rivelare qualche dettaglio su Born Again, senza successo:"Sto cercando di attenermi alle regole, quindi dirò solo che Charlie e io avremo la possibilità di scavare più a fondo che mai con i nostri personaggi". Ma quando inizieranno le riprese di Daredevil: Born Again?



Al momento nel cast sono stati ufficialmente confermati soltanto Charlie Cox e Vincent D'Onofrio e i due hanno dimostrato di essere molto amici anche fuori dal set:"Vincent, mio caro amico e arcinemico. Ci sarà un giorno, ad un certo punto del futuro, in cui sarò a New York. Mi presenterò al lavoro e mi metterò il costume per camminare sul set con lui" ha dichiarato Cox, impaziente di poter girare le scene di Murdock con Kingpin.

Scoprite qualcosa in più sulla rinascita di Matt Murdock su Disney+.