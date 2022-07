Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio pazzo di gioia per il ritorno di Kingpin

L'annuncio di Daredevil: Born Again ha fatto impazzire tutti i fan del Marvel Cinematic Universe e tra questi, non poteva che esserci anche Vincnet D'Onofrio, l'amatissimo interprete di Kingpin che da sempre si è detto pronto a lavorare nuovamente con Charlie Cox nello show ambientato a Hell's Kitchen.

Con dei post sui social network l'attore ha riproposto la comunicazione fatta dai Marvel Studios sul palco della Sala H del Comic-Con di San Diego 2022 scrivendo: "Sì, signor Murdock...Daredevil: Born Again dei Marvel Studios, una serie originale con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, in streaming nella primavera del 2024".

Lo scorso dicembre, Matt Murdock e Wilson Fisk hanno fatto il loro debutto ufficiale nell'MCU rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye di Disney+. Il primo ha vestito i panni dell'avvocato di Peter Parker mentre, D'Onofrio ha ripreso il suo ruolo di leader della Tracksuit Mafia e dello "zio" di Maya Lopez negli ultimi due episodi dello show dedicato ad Occhio di Falco.

Visto che mancano ancora due anni prima che la serie arrivi su Disney+, è probabile ipotizzare che i due faranno altre comparse in questo universo condiviso prima di apparire in Daredevil: Born Again che come sappiamo sarà composta da ben 18 episodi e farà parte dell'eclatante Fase 5 del MCU.

Non è chiaro come/se Daredevil: Born Again si legherà alla serie Netflix, creata da Drew Goddard. L'imminente revival/reboot è diretto da Matt Corman e Chris Ord. I fan sperano naturalmente che possa essere all'altezza dello show creato dal gigante rosso dello streaming tra il 2015 e il 2018. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.