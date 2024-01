Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio: 'Sarà un sequel della stagione 3 di Netflix'

Nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato che le serie tv di Netflix fanno parte del MCU e ora l'attore Vincent D'Onofrio, storico interprete del villain Kingpin, ha svelato nuovi retroscena relativi a questa importante decisione presa dai Marvel Studios.

Parlando con The Hollywood Reporter, D'Onofrio ha parlato dei cambiamenti in arrivo su Daredevil: Born Again e di come il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige dopo la fine degli scioperi di Hollywood abbia influenzato il destino delle serie Netflix, che in questo modo diventeranno parte integrante della continuity del MCU: "Durante il riavvio della serie di Daredevil: Born Again, quando hanno deciso di cambiare strada e intraprendere un nuovo corso dando alla storia un nuovo taglio, tutte le menti creative dietro lo show si sono riunite e si sono dette: 'Guarda, è così che dobbiamo farlo adesso.' Quindi ora Daredevil: Born Again è direttamente collegata con l'originale Daredevil di Netflix, e credo che questa sia una cosa grandiosa".

L'attore ha aggiunto: "Questo cambio di rotta porta con sé un sacco di storie interessanti e anche tutte le storyline collaterali che abbiamo visto nelle tre stagioni della serie tv originale. Quindi ora possiamo iniziare questo Born Again con tutto quel background alle spalle, per quanto riguarda le storie dei personaggi e le loro relazioni. Negli uffici Marvel si parla di Daredevil: Born Again in questi termini, per farla breve".

Le dichiarazioni di Vincent D'Onofrio offrono maggior chiarezza sulla situazione della serie, e spiegano anche la decisione di includere il ritorno di Foggy e Karen in Daredevil: Born Again dopo che i due personaggi erano stati esclusi dalla prima versione della serie Marvel.