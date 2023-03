Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio spoilera i programmi per la seconda stagione!

Al club degli attori a rischio spoiler dell'MCU pare si sia aggiunto anche Vincent D'Onofrio. L'interprete di Kingpin ha involontariamente anticipato uno snodo fondamentale del futuro della di Daredevil: Born Again a poche settimane dall'inizio delle riprese a New York che dureranno fino a fine anno.

"Per la seconda stagione, ci sono risultati enormi—anche nella prima stagione, ma non posso dire molto su questo—ma i fan otterranno davvero quello che vogliono. È davvero bello farlo" ha svelato D'Onofrio. Insomma, l'attore è sembrato talmente entusiasta a rivelare qualcosa in più della serie tanto da spoilerare l'effettiva esistenza di una seconda stagione. La Marvel non ha detto nulla a riguardo aspettando almeno la messa in onda della serie (che avverrà nel 2024) per anticipare qualcosa sul futuro.

Lo stesso D'Onofrio aveva rassicurato i fan su Daredevil: Born Again dicendo che sorprenderà tutti per tipo di storia e per le modalità in cui verrà raccontata. "Lo spettacolo sarà molto, molto diverso da quello di Netflix" ha dichiarato l'attore dicendo però che "risponderà ai fan" e avrà la possibilità di offrire "un modo originale di guardare, ed è davvero profondo, davvero emozionante". L'obiettivo, quindi, sembra essere quello di mantenere l'essenza dei personaggi ma raccontarli sotto un punto di vista e una prospettiva differente.

All'epoca del suo ritorno in Hawkeye D'Onofrio dichiarò la sua gioia nell'essere l'unica scelta per Kingpin. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!