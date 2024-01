Daredevil: Bullseye ha un costume bellissimo nella nuova fanart per il MCU

Confermato il ritorno di Bullseye in Daredevil: Born again, numerosi artisti si sono già messi al lavoro per ipotizzare l’aspetto del super-cattivo nella nuova serie Marvel.

Sarà nuovamente Wilson Bethel ad interpretare Benjamin "Dex" Poindexter, alias Bullseye, nella nuova serie dedicata al diavolo di Hell’s Kitchen. La notizia non ha solamente scatenato i fan della serie sui vari social network, ma anche numerosi artisti appassionati di comics. Tra questi c’è il disegnatore Cloganart, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sua personale versione del costume di Bullseye. La fan-art mostra il super-cattivo intento a lanciare tre coltelli. La caption che accompagna il post recita:

“#Bullseye concept-art rapida del personaggio di Wilson Bethel nel MCU, che utilizza ancora la tuta di Daredevil della S3 con alcuni lavori di pittura *extra* #DaredevilBornAgain. Chi altro vuole vedere il ritorno di Bullseye?!”

Nel frattempo, in molti si chiedono se ritornerà anche Elektra in Daredevil: Born again. La stessa Elodie Young aveva dichiarato di essere disposta a riprendere il ruolo, ma non ci sono conferme in merito. Sicuramente ritorneranno nello show Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Elden Henson e il già menzionato Wilson Bethel. Inoltre, ci sarà un recast per Vanessa Fisk, che sarà interpretata da Sandrine Holt e non più da Ayelet Zurel.

Ma in che modo Echo ha aperto la strada al ritorno di Bullseye in Daredevil: Born Again?