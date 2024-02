Daredevil e Bullseye se le danno di santa ragione sul set di Daredevil: Born Again

Dopo un primo a sguardo ai costumi di Daredevil e Bullseye in Daredevil: Born Again, ecco che arrivano nuovi video dal set.

Due clip mostrano il protagonista e il villain prima buttarsi contro una vetrina di un pub sfondandola, e poi coinvolti in un combattimento proprio all’interno del bar. I due video sono stati condivisi dall’account N.C Blog sul social X. Le rispettive caption recitano “Daredevil e Bullseye in costume si tuffano a testa in giù da una finestra durante le riprese” e “Charlie Cox gira una scena di lotta in un bar con Bullseye in "Daredevil: Born Again".

Altre foto dal set della serie sono state pubblicate nei giorni precedenti: in alcune si può vedere Deborah Ann Woll festeggiare il compleanno sul set di Daredevil: Born again, mentre altre ci mostrano un nuovo incontro tra Matt Murdock, senza costume, e Wilson Fisk, l’acerrimo nemico interpretato dal bravissimo Vincent D’onofrio. Nonostante le riprese siano ancora in corso, la nuova serie Marvel con protagonista il diavolo di Hell’s kitchen risulta tra le uscite del 2024. Come riporta l’account X MCU News and Updates: “Mancano ancora 10 mesi all'anno, se finiscono le riprese in un paio di mesi c'è la possibilità che la serie esca ancora alla fine del 2024.”