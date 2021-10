Daredevil: la campagna #SaveDaredevil in trend su Twitter per il terzo anno consecutivo

Ricorderete sicuramente la campagna social al ritmo di hashtag #SaveDaredevil all'indomani della cancellazione dello show da parte di Netflix. Marvel e Netflix all'epoca collaboravano assiduamente sui propri show impostati per un pubblico più adulti di quello dei film del MCU, ma le cose sono cambiate quando i diritti sono tornati esclusiva Marvel.

Nelle ultime ore, in concomitanza con il terzo anniversario dell'uscita di Daredevil su Netflix, è tornata in auge la campagna #SaveDaredevil che è schizzato nuovamente tra i trend topic di Twitter, ricordando ai fan i migliori momenti della terza stagione di Daredevil. Proprio Daredevil è stato cancellato alla terza stagione.

Adesso questa campagna non è poi così battuta e ostentata anche perché come è emerso dagli ultimi rumor sul personaggio sembra che i Marvel Studios abbiano tutta l'intenzione di introdurre Daredevil nel Marvel Cinematic Universe nell'iterazione di Charlie Cox, anche se probabilmente questa non sarà esattamente la stessa ma differirà in qualche piccolo particolare (ad esempio ignorando totalmente gli eventi degli show Netflix), un po' come accaduto per la reintroduzione il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons in Spider-Man: Far From Home.

In attesa che ciò possa verificarsi, sui social è spuntato un eccezionale poster che immagina un ipotetico incontro tra Daredevil e altri due personaggi amatissimi dal pubblico, ovvero il già citato Spider-Man interpretato da Tom Holland e il divertentissimo Deadpool interpretato da Ryan Reynolds. I tre sembrano essere in una delle strade Hell's Kitchen, il quartiere infernale di Manhattan che fa da sfondo alle vicende dell'avvocato rimasto cieco da bambino per un incidente radioattivo. Un vero e proprio poster crossover con Spiderman e Deapool.

Chissà in quale modo i Marvel Studios introdurranno Daredevil nel loro universo cinematografico. Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi, specialmente quelli legati al film Spider-Man: No Way Home, dal prossimo 17 dicembre al cinema. Che Matt Murdock possa apparire proprio al fianco del Peter Parker di Tom Holland?