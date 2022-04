Daredevil, canon o no? Cosa sta succedendo su Disney+

Canonica o no? Reboot o sequel? La quarta stagione in sviluppo di Daredevil e le tre precedenti ormai sbarcate su Disney+ stanno creando non poca confusione. Ma la risposta è determinante, ai fini delle strategie future dell'MCU. Un dettaglio sembrava aver tagliato la testa al toro, ma ora c'è stato un nuovo passo indietro: presa in giro?

Forse, a essere sinceri, ci sentiamo un po’ presi in giro. O almeno i numerosissimi fan della storica trilogia seriale sul Matt Murdoch di Charlie Cox prodotta all’epoca da Marvel Television e distribuita su Netflix, considerata uno dei migliori prodotti cinecomic del decennio scorso. Per fortuna, a rincuorarli, ci sono quantomeno gli appuntamenti settimanali di Moon Knight: un titolo apparentemente scollegato, ma che sarà in realtà determinante per prevedere il fattore violenza nel nuovo revival voluto per Cox. Da un lato viene definito da Kevin Feige il prodotto più brutale di tutto il MCU, ma dall’altro Oscar Isaac ha anticipato un happy ending per Moon Knight.

Le stesse contraddizioni sembrano caratterizzate i continui tira e molla sulla canonicità dei prodotti Marvel Television, soprattutto ora che una quarta stagione di Daredevil è in sviluppo. Ma appunto: sarà una quarta stagione o la prima di un nuovo reboot? Il dettaglio che sembrava aver finalmente chiuso la questione era l’aggiornamento della biografia on screen del personaggio sul sito ufficiale della Marvel. Ciascuno dei componenti dell’MCU ha infatti una lunga pagina dedicata a tutto ciò che gli sia successo all’interno dell’universo cinematico. Ora, quella di Matt Murdoch riporta eventi recenti ma anche passati, riunendoli sotto un unico cappello.

Questo l’estratto più importante: “Matt si è completamente riconciliato con Karen e Foggy e i tre hanno discusso l'idea di riformare il loro studio legale Qualche tempo dopo, Matt è stato assunto come avvocato per difendere Peter Parker, poiché Peter era stato pubblicamente dichiarato Spider-Man e accusato dell'omicidio di Mysterio. Sebbene Peter fosse stato legalmente prosciolto da qualsiasi accusa, Matt lo avvertì che avrebbe dovuto comunque affrontare la corte dell'opinione pubblica e consigliò ad Harold "Happy" Hogan di assumere un buon avvocato”. La bio procede poi descrivendo l’intera scena, dal lancio del mattone alla fatidica battuta: “Sono un buon avvocato”.

Questo sembrava aver risolto ogni dubbio, soprattutto perché nessun altra delle bio che avrebbero dovuto ricevere aggiornamento nell’ultimo anno era stata ampliata. Solo quella di Murdoch e neanche quella del Kingpin di Vincent D’Onofrio: scelta mirata? Peccato che diverse ore dopo, segnala anche chi aveva avvertito dell’aggiornamento, il riferimento all’MCU sia completamente scomparso, lasciando solo le parti precedenti ma eliminando in questo modo la continuity fra universi. Sinceramente, senza una conferma ufficiale – questa poteva sembrarlo, ma vorremmo una dichiarazione a questo punto – sembra impossibile accertarsi della canonicità della serie. Un tema fondamentale, fra l’altro, per tutto l’ensemble dei Defenders, che potrebbero giovarne enormemente, soprattutto nell’ottica del debutto di Jessica Jones nel MCU. Nel frattempo, trovate qui tutte le serie MCU del 2022 con le date aggiornate.