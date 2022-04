Daredevil è già canonico? L'indizio sul sito ufficiale di Marvel!

Ce n'è voluto di tempo, ma alla fine Daredevil ce l'ha fatta: il personaggio di Charlie Cox è apparso in Spider-Man: No Way Home dopo una lunghissima assenza dalle scene, confermando la volontà dei Marvel Studios di puntare su di lui ma, al tempo stesso, dando adito ad alcune domande per quanto riguarda la questione continuity.

Mentre si parla di una possibile quarta stagione di Daredevil su Disney+, infatti, in molti si chiedono se il Matt Murdock apparso in Spider-Man sia, effettivamente, lo stesso ammirato nella serie prodotta da Marvel in collaborazione con Netflix e recentemente approdata proprio sulla piattaforma di Disney, o se debba intendersi come un reboot del personaggio.

Il sito Marvel.com sembra chiarire le cose in tal senso: nella biografia del personaggio di Charlie Cox, infatti, troviamo un esaustivo elenco degli eventi principali della vita del nostro avvocato/giustiziere notturno, tra i quali è facile notare la presenza di tutti quegli avvenimenti che avevano segnato le tre stagioni dello show Netflix, fino ad arrivare, appunto, alla comparsa nel film con Tom Holland.

Salvo cambi di rotta, dunque, possiamo finalmente dirlo con certezza: il Daredevil dell'MCU è lo stesso dell'amatissima serie TV! Contenti? Diteci la vostra nei commenti! In molti, intanto, si chiedono quanto sarà violento il Daredevil targato Disney.