Daredevil: anche il cast della serie Netflix commenta la nuova popolarità della show

Ora che il pericolo spoiler su Spider-Man: No Way Home è crollato (anche se chi non ha visto la pellicola di Jon Watts farebbe meglio a non proseguire nella lettura), sappiamo che il Matt Murdock di Charlie Cox ha esordito nel Marvel Cinematic Universe nel primo atto del film permettendo alla serie Netflix su Daredevil di tornare tra le tendenze.

Dopo che i fan hanno donato nuova vita allo show sul personaggio chiedendo la quarta stagione di Daredevil (che non arriverà mai, in quanto Daredevil avrà una sua serie o un film ai Marvel Studios), adesso anche gli attori del cast si sono riversati su Twitter per celebrare il loro lavoro all'epoca dello show su Netflix. Nello specifico parliamo dello sceneggiatore e regista Steven DeKnight e dell'attrice Deborah Ann Woll. Quest'ultima ha infatti ritwittato la news che affermava come Daredevil fosse tornato in Top 10 su Netflix a tre anni dalla cancellazione e immediatamente dopo il cameo di Charlie Cox in SpiderMan No Way Home e l'apparizione di Kingpin in Hawkeye.

A quel punto, è intervenuto DeKnight, scrivendo: "Congratulazioni al cast e a tutto il team che ha messo il suo cuore in Daredevil per tre stagioni meravigliose!". Immediata la reazione di un altro attore del cast, Skylar Gaertner: "Hey Steven, è fantastico".

I personaggi della serie Netflix, probabilmente la quasi totalità, verranno reintrodotti nel Marvel Cinematic Universe in una versione più aggiornata. Tuttavia molti fan si chiedono se le versioni di questi personaggi apparsi nel MCU sono le stesse della serie Netflix o se invece sono cambiati in qualche modo. Vincent D'Onofrio ha detto che il suo Kingpin è lo stesso della serie, ma i fan non ne sembrano così convinti.

Anche Tom Holland ha parlato del cameo di Cox nel film: "Ci siamo divertiti così tanto a lavorare con Charlie. È davvero interessante fare una scena tra due supereroi che non contiene elementi da supereroi. A parte il momento in cui prende il mattone. È stato fantastico, ho adorato lavorare con Charlie". Vi piacerebbe vedere una quarta stagione di Daredevil? Fatecelo sapere nei commenti!