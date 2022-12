Daredevil, Charlie Cox conferma: 'No, non sarò in Deadpool 3'

All'inizio del mese, durante un panel al German Comic-Con Winter Edition, Charlie Cox aveva rivelato l'unica produzione Marvel di cui vorrebbe far parte al momento: Deadpool 3. L'attore aveva affermato che in quanto a toni, il film con Ryan Reynolds non differirà molto dalla prossima serie in cui sarà protagonista, Daredevil: Born Again. Tuttavia..

...in una recente intervista rilasciata a TechRadar Cox ha gettato un po' di acqua fredda sulle speranze di quei fan che speravano in una sua possibile partecipazione a Deadpool 3. Interrogato sui suoi precedenti commenti, Cox ha deciso di mettere le cose in chiaro. Stava solo riflettendo sulle possibilità e, per ora, "sicuramente" non farà parte di Deadpool 3. "Oh Dio, che cosa ho detto? Oh sì, l'ho detto in Germania, vero? Posso dirvi ora che di sicuro non sarò in Deadpool 3".

Dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home, Cox è tornato a vestire i panni di Daredevil con un nuovo costume nella serie She-Hulk: Attorney at Law. All'interno della serie, Cox ha fatto coppia con il personaggio principale e ha sviluppato una breve storia d'amore con lei. Sebbene la sua apparizione sia stata ben accolta, il pubblico ha notato che la rappresentazione del personaggio era molto più spensierata rispetto all'ultima apparizione nella sua serie Netflix, con lui che faceva battute e prendeva parte a siparietti più comici. In base ai commenti di Cox, sembra che questo aspetto verrà ripreso nel nuovo show.

Deadpool 3 avrà a che fare con elementi del Multiverso: qualche giorno fa, ad esempio, un nuovo report ha anticipato che l'agente Mobius di Owen Wilson apparirà in Deadpool 3 in qualche misura dopo gli eventi di Loki e di Loki 2. Più di recente, invece, è stato Hugh Jackman a confermare che nel corso di Deadpool 3 si salterà tra le linee temporali della Marvel, per permettere innanzitutto di non interferire con il finale di Logan, che l'attore vorrebbe lasciare così com'è.

"Tutto grazie a questo dispositivo che hanno nel mondo Marvel per spostarsi attraverso le linee temporali, ora possiamo tornare indietro perché sapete che è scienza", ha detto Jackman. "E così non rovinerò la linea temporale di Logan, che era importante per me e credo probabilmente anche per i fan".