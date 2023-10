Daredevil, Charlie Cox in cosplay al New York Comic Con trova una nuova Elektra

Vai al New York Comic Con e trovi Charlie Cox aka Daredevil vestito da Bluey: ecco quello che è successo proprio recentemente. Lo mostra un post X/Twitter di DiscussingFilm. Vicino a lui c'è una ragazza, ma non una qualunque: Elektra.

Come potete vedere dall'immagine, che vi abbiamo allegato in calce, i due sono in blu e in rosso, come i colori caratteristici dei loro personaggi.

Bluey: bluey è una bluey heeler di sette anni ed è una dei protagonisti di Bluey, serie animata australiana firmata Ludo Studio, in corso dal 2018.

Chi è Elektra? Personaggio dei fumetti di Frank Miller, firmato Marvel Comics. Il suo costume rosso, formato da una bandana e una tuta a due pezzi è davvero iconico. E' una kunoichi, un'assassina donna, e la sua arma sono dei 'sai'. Ad interpretarla in passato è stata Jennifer Garner nel film, mentre nella serie televisiva è Élodie Yung a prenderne il costume.

Eccoli allora riuniti: Daredevil (ora solo un po' più...blu) ed Elektra. Non sono pazzeschi insieme?

Cosa ne pensate del travestimento di Charlie Cox? I commenti sotto il post X/Twitter sono abbastanza contrastanti: c'è chi è sorpreso dalla scelta di Bluey, chi invece lo ritiene buffo. Voi da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti!



Per concludere vi rimandiamo alle ultime notizie sull'uscita di Daredevil: Born Again.