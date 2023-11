Daredevil, Charlie Cox: 'Ecco con quale Avengers vorrei lavorare nel MCU'

La produzione di Daredevil: Born Again procede a rilento, e Charlie Cox, interprete di Matt Murdock e legatissimo al suo personaggio, ha rivelato con quale Avengers vorrebbe che il suo personaggio facesse squadra.

Cox ha recentemente partecipato al Wales Comic Con, rispondendo alle varie domande dei fan riguardanti il suo personaggio. Un fan in particolare gli ha chiesto con quale Avengers vorrebbe fare coppia, e lui ha risposto così:

“Penso che l'intero Marvel Cinematic Universe, da dieci anni o dieci anni e mezzo a questa parte, sia diventato un punto fermo nel consumo di intrattenimento di molte persone. Credo che la maggior parte del merito sia attribuibile a Robert Downey Jr. e al lavoro che ha fatto con quel personaggio. A volte penso alla Marvel come una casa che Downey ha costruito. Recentemente stavo recuperando alcuni fumetti e ne stavo leggendo uno del 2020 in cui Daredevil e Iron Man hanno una piccola discussione e ho pensato: "Sarebbe molto bello". Non credo sia possibile perché è morto, no? Ma è la Marvel, chi lo sa...”

Effettivamente sarebbe molto improbabile vedere Iron Man e Daredevil assieme nella stessa pellicola, ma proprio come dice Charlie Cox, con la Marvel, e in particolare con il Marvel Cinematic Universe, non si sa mai. Sapevate invece che la prima versione di Daredevil: Born Again includeva un altro Avengers?