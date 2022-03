Daredevil, Charlie Cox: 'Ecco come vorrei il nuovo costume nel Marvel Cinematic Universe'

Dopo averlo visto in un cameo in Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox tornerà a interpretare Daredevil in diversi progetti Marvel Studios e nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook ha anche parlato delle modifiche che gli piacerebbe vedere attuate per il suo costume che indosserà nel suo futuro alla Marvel come Daredevil.

Parlando quindi ai microfoni di ComicBook, ecco cosa ha detto Cox a proposito del nuovo costume che gli vedremo addosso: "Quello che vorrei dire è che mi è sempre piaciuta l'idea che ad un certo punto del viaggio di Matt, il suo viaggio emotivo, e di nuovo non so come tutto stia accadendo, o cosa potrebbe accadere, e come si leghi a quello che abbiamo già fatto, non ne ho la minima idea. Ma mi è sempre piaciuta l'idea che ad un certo punto lui senta di essersi guadagnato il diritto di avere il marchio DD sul petto, cosa che noi non abbiamo mai avuto. E un giorno, seguendo questo percorso, mi piacerebbe l'idea che lui prenda questa decisione; possiamo assistere a questa evoluzione sullo schermo. Questa è solo una piccola idea che ho avuto e che ho pensato che sarebbe stata molto bella".

Da quando è stato chiaro che avremmo ben presto assistito a un reboot di Daredevil nel MCU, in molti hanno esultato fra grida di gioia ed eccitazione. Nonostante la cancellazione alla sua terza stagione infatti, dovuta più che altro alla guerra intestina fra Kevin Feige e la Marvel Television per chiudere i vari show su altre piattaforme e ricondurli all’Universo Cinematico Marvel, la serie Netflix dedicata a Matt Murdoch rimane tutt’ora uno dei prodotti cinecomic più apprezzati su grande e piccolo schermo. Un approccio cupo e senza pietà che i fan sperano possa apportare qualcosa in più all’MCU.

Secondo gli ultimi rumor è probabile che vedremo presto Charlie Cox come Daredevil in She-Hulk, con esattezza lo scooper KC Walsh ha ribadito che Daredevil dovrebbe apparire negli episodi 8 e 9.