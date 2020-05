Daredevil, Charlie Cox indossa la maschera per prepararsi al Watch Party

L'ultimo Quarantine Watch Party organizzato da Comicbook.com è andato in scena negli Stati Uniti nella serata di giovedì ed è stato incentrato sul quarto episodio della terza stagione di Daredevil. La formula è ormai consolidata: durante la diretta, i protagonisti rispondono su Twitter alle domande e alle curiosità dei fan.

Uno dei contributi più interessanti è arrivato stavolta da Erik Oleson, showrunner della terza stagione della serie Marvel, che verso la metà dell'episodio ha pubblicato su Twitter un breve video del protagonista Charlie Cox.

Nelle immagini, disponibili in calce alla news, si vede l'attore seduto in poltrona che si prepara alla visione dell'episodio, accendendo la tv, bevendo una tazza di tè e indossando la maschera di Daredevil, forse per l'ultima volta.

Nei giorni scorsi, in vista del Quarantine Watch Party, Charlie Cox aveva spiegato a Comicbook la sua opinione sul Daredevil di Ben Affleck, che ha interpretato il ruolo al cinema nel 2003, e ha commentato le voci che vorrebbero Matt Murdock in Spider-Man 3. "Non avevo sentito quelle voci, ma certamente non sarà il mio Daredevil. Non sono coinvolto" ha raccontato. "Se questo è vero, non è con me, ma con un altro attore [...] Naturalmente, mi piacerebbe continuare, per esservi coinvolto. Come fan dei film Marvel, ho adorato le piccole cose in cui compaiono qua e là, ma poiché eravamo su Netflix, non siamo stati in grado di fare altrettanto per motivi legali, non so perché. Ma adoro l'idea che Jessica e Matt si ripresentino o che Matt sia un avvocato che consiglia Peter Parker. Sarebbe davvero fantastico."