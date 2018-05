Daredevil: Charlie Cox su Infinity War, la Vedova Nera... e Ben Affleck!

Mentre le riprese della terza stagione di Daredevil sono ancora in corso, l'attore Charlie Cox, interprete del personaggio della Marvel, ha parlato di svariati argomenti durante un Q&A al Comicpalooza di Houston, Texas.

ATTENZIONE! SPOILER!

Inevitabile, da parte dei fan, la domanda su Avengers: Infinity War. Un fan ha chiesto a Charlie Cox se il suo Daredevil sia sopravvissuto allo 'schiocco', ma l'attore - sorpreso - ha replicato: "quale schiocco?" (sigh!). A questo punto è stato il moderatore della convention a dover spiegare che, sul finale di Infinity War, Thanos ha schioccato le dita, dimezzando la popolazione dell'intero universo e, di conseguenza, 'uccidendo' molti supereroi Marvel. "Oh, non ho ancora visto Infinity War!" ammette, successivamente, Cox "Sfortunatamente ero troppo occupato a girare Daredevil 3, ma lo farò presto". La notizia è che, dunque, gli eventi di Infinity War non andranno ad influire troppo su quelli televisivi (il che lascerebbe spazio a numerose altre domande).

Riguardo il personaggio che vorrebbe vedere al fianco di Daredevil, l'attore non ha alcun dubbio: "Vorrei vedere la Vedova Nera con lui. Sono usciti addirittura insieme nel fumetto! Ovviamente non sto dicendo che ciò accadrà. Ci sono svariati personaggi dell'Universo di Daredevil, molto importanti nel fumetto, che se continueremo a realizzare il serial mi piacerebbe vedere un giorno".

Infine, l'attore ha parlato di Ben Affleck e della sua performance nei panni di Daredevil nel film prodotto dalla Fox nel 2003: "Mi viene chiesto molto spesso. Ma vi dirò che mi piace molto la performance di Ben Affleck nella parte di Daredevil. Adoro il suo Matt Murdock, ho rubato molte cose da lui. Ha fato un buon lavoro. Il film non mi è piaciuto, però. Non credo abbia funzionato perché il tono dovrebbe essere un po' più dark. E' una mia opinione, ma credo che i fumetti di Daredevil migliori siano quelli indirizzati ad un pubblico più adulto ed è qui che il nostro show ha successo. Ma adoro, comunque, Affleck come Murdock".