Daredevil, Charlie Cox non vede l'ora di partecipare a nuovi crossover Marvel!

Charlie Cox ha rivelato che non vede l'ora di tornare nei panni di Daredevil in nuovi crossover all'interno del Marvel Cinematic Universe: il ritorno di Cox nei panni di Daredevil è ormai notizia certa dopo la conferma di Kevin Feige, e mentre si susseguono le voci sui futuri progetti che lo riguardano, ecco che cosa ha rivelato l'attore.

In molti si chiedono quando rivedremo Cox nelle vesti dell'avvocato Matt Murdock e se la sua prossima apparizione riguarderà la presenza di Murdock nella serie Marvel She-Hulk o se ci saranno altri cameo o crossover nelle prossime uscite del Marvel Cinematic Universe.

"Non so quali siano i loro piani" ha rivelato Charlie Cox in una recente intervista, augurandosi di essere coinvolto nelle future produzioni. "Sarebbe molto divertente. Il Marvel Cinematic Universe permette di realizzare cose che sarebbero state impossibili con Netflix, ovvero la mia interazione con altri personaggi all'interno del MCU".

"Mi piacerebbe fare dei crossover prossimamente" ha aggiunto Cox. "Non so come funzioni e non so cosa stiano pianificando, ma ci sono delle storie molto interessanti che mi piacerebbe che il mio personaggio potesse esplorare. Senza suonare troppo vorace, spero di fare molto di più. Spero di essere coinvolto per molti e molti anni. Spero che non finisca mai. Spero che arrivi al punto in cui la gente mi dica 'Sei troppo vecchio per interpretare questo ruolo'".

Il desiderio di Cox di essere coinvolto in quante più produzioni sia possibile è di certo un segnale positivo per i fan di Daredevil, e sembra aprire le porte di un brillante futuro dell'attore nel Marvel Cinematic Universe. Nell'attesa di conoscerne i dettagli, ripassiamo le migliori frasi di Cox in Daredevil.