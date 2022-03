Daredevil, Charlie Cox non vuole un sequel della serie Netflix ma un reboot!

Da tempo ormai si parla del futuro di Daredevil, e in attesa di scoprire ciò che la Marvel ha in serbo per l'eroe di Hell's Kitchen, Charlie Cox ha detto la sua sulla questione, sottolineando che preferirebbe un vero e proprio reboot piuttosto che un sequel dello show Netflix.

Durante una recente apparizione all'evento Middle East Film and Comic Con ad Abu Dhabi l'attore ha detto: "Ho imparato che è meglio non dire ciò che pensi ad alta voce e soprattutto in pubblico, perché poi diventa un titolo e la gente inizia a deformare le tue parole in merito alle proprie aspettative e poi si inizia a speculare sul fatto che una cosa possa essere giusta o sbagliata, quindi ho imparato a tenere i mie pensieri per me. Penso che sia meglio quando permetti alla vera forza creativa dietro questi spettacoli di capire cosa sia meglio in totale autonomia piuttosto che mettere idee nelle loro teste. Questa è la mia opinione, quindi non ho intenzione di dire nulla con assoluta certezza".

L'interprete di Matt Murdock ha poi aggiunto: "L'unica cosa che direi è... non credo che sia... non credo che abbia senso riprendere la storia da dove ci siamo interrotti. Penso... in linea con molte cose che stanno avvenendo nel MCU in questo momento, dove c'è questo tipo di realtà alternativa...Sai cosa hanno fatto in Spider-Man No Way Home e Into the Spider-Verse... quindi è un buon momento per ripartire da zero. Sono passati alcuni anni, e non sappiamo cosa sia successo a Daredevil. Si tratta di un buon momento per reinventarlo. È leggermente diverso dopo tutto questo tempo. Un mio amico mi suggeriva che è come se fosse nato di nuovo, quindi vedremo cosa accadrà, non ci poniamo limiti per ora".

E tra tutte queste incertezze, Charlie Cox sembra avere le idee chiare almeno sul costume di Daredevil. Voi cosa ne pensate delle sue parole? Preferireste un rbeoot o una continuazione della serie Marvel? Ditecelo come sempre nei commenti.