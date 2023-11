Daredevil, Charlie Cox omaggiato dai fan in Canada: cosa gli hanno regalato?

La partecipazione dell'attore di Daredevil Charlie Cox al Fan Expo Canada è stata resa ancora più speciale quando diversi artisti Marvel gli hanno regalato una serie di schizzi di Daredevil unici nel loro genere, per celebrare il periodo in cui l'attore ha rappresentato il personaggio sullo schermo, prima su Netflix e ora per i Marvel Studios.

Pubblicata su Instagram da Kirby's Comic Art (@kirbyscomicart), la foto mostra un Charlie Cox barbuto e sorridente che tiene in mano tre schizzi a matita del profilo di Daredevil, che ricordano e celebrano la sua interpretazione del personaggio. Come riportato sul post, gli schizzi sono ad opera diDike Ruan, Francesco Mobili e Casey Parsons.

L'imminente serie Daredevil: Born Again è un reboot televisivo molto atteso per il personaggio, che lo porterà in linea con le convenzioni del Marvel Cinematic Universe contemporaneo. Quando ha debuttato su Netflix, il suo Daredevil era un'entità a sé stante rispetto ai film Marvel dell'epoca: sebbene la serie fosse apparentemente ambientata nel MCU, i legami diretti erano pochi e lontani tra loro; inoltre, lo stile della serie era distinto dalle sue controparti per il grande schermo.

Quando Daredevil è stata cancellata da Netflix, dopo 36 episodi, il MCU aveva appena distribuito Avengers: Infinity War e mancavano sei mesi all'uscita del suo seguito, Avengers: Endgame.

Questi due film sui Vendicatori non solo hanno rappresentato il culmine delle prime tre fasi del MCU, ma hanno anche codificato in modo definitivo la forma dei film del MCU che si era sviluppata nel primo decennio della sua esistenza. Ora, quando Charlie Cox tornerà a vestire i panni di Daredevil nella serie Disney+ Daredevil: Born Again, si inserirà a pieno titolo nello schema più ampio del panorama cinematografico dell'azienda. Tuttavia, Born Again è stata resettata dalla Marvel, che non era contenta del lavoro svolto finora da sceneggiatori e registi.

I fan e i membri dell'industria del fumetto sono entusiasti, come dimostrano gli schizzi regalati a Cox al Fan Exo Canada da artisti di spicco come lo sono appunto Dike Ruan, Francesco Mobili e Casey Parsons.