Daredevil, Charlie Cox sarà ospite al Lionsgates Con 2019

Continuano gli annunci in chiave Lionsgates Con 2019. L'evento che si terrà alla Fiera di Padova continua ad aggiungere nomi importanti ad un roster già piuttosto nutrito.

L'ultimo annuncio riguarda la presenza di Charlie Cox, attore protagonista della popolarissima serie Marvel's Daredevil. Un nome di primissimo rilievo che sicuramente attirerà l'attenzione di più di un fan della serie e dell'universo Marvel in generale.

Come si legge nell'annuncio l'esperienza di Cox nel mondo del cinema non si ferma all'interpretazione di Matt Murdock: l'attore ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo in Stardust (2007), per poi tornare al cinema con Il Mercante di Venezia (2004), Casanova (2005) e La Teoria del Tutto (2014). Sul piccolo schermo l'abbiamo visto invece in Boardwalk Empire e Downton Abbey.

Charlie Cox va ad aggiungersi ai già annunciati Joe Bernthal, Ben Barnes, Manu Bennett, Natalie Alyn Lind, Adan Canto e Chase Coleman. Lunedì 3 giugno sarà invece annunciato il nome dell'attore di Game of Thrones che prenderà parte all'evento, chiudendo definitivamente l'elenco degli ospiti.

Non ci sono attualmente novità sulla produzione di una eventuale quarta stagione di Daredevil: la serie, insieme a tutti gli altri show riguardanti i Defenders, non sarà più distribuita da Netflix e potrebbe vedere nuovamente la luce soltanto su Disney+, ma saranno necessari almeno un paio d'anni.