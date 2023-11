Daredevil, Charlie Cox: 'Pensavo che Vincent D'Onofrio fosse pazzo a sperare di tornare'

Daredevil:Born Again è tra le serie TV più attese del 2024: a distanza di anni dalla cancellazione dello show Netflix, nato dalla collaborazione con Marvel Studios, c'è una nuova occasione per il giustiziere Matt Murdock eppure per Charlie Cox la fiamma della speranza si era spenta da un pezzo.

Per l'attore, con grande rammarico, quella nave era già salvata: "Pensavo che fosse finita", ha detto Cox durante un'apparizione al Wales Comic raccontando delle sue prospettive per il futuro di Daredevil. La serie andò in onda sulla popolare piattaforma di streaming dal 2015 al 2018, anno in cui venne annunciato che non ci sarebbe stata una quarta stagione di Daredevil.

"In quel periodo, non sapevo che Daredevil sarebbe tornato, pensavo solo che fosse finita. Parlavo di tanto in tanto al telefono con Vincent D'Onofrio, che interpreta Wilson Fisk, e lui mi diceva 'sono sicuro che ci riporteranno indietro'. Ero al telefono e dicevo: 'Amico, sei delirante! Devi lasciar perdere'".

Un desiderio di Vincent D'Onofrio divenuto realtà nel 2022 quando Kevin Feige ha confermato che l'eroe di Charlie Cox avrebbe avuto una nuova serie da solista intitolata Daredevil:Born Again. Le riprese della serie TV sono state interrotte dallo sciopero WGA, segnando per lo show un periodo di crisi profonda: gli episodi pre-mobilitazione sono stati, infatti, rigirati con un nuovo team creativo alle spalle che adesso sembra essere tornato in carreggiata.

Nell'attesa di scoprire la data d'uscita di Daredevil:Born Again potete scoprire con quale Avenger Charlie Cox avrebbe voluto lavorare nell'MCU.