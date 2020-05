Daredevil, Charlie Cox ringrazia i fan per il supporto: 'Per me significa molto'

Dopo aver espresso i suoi dubbi sull'eventuale arrivo di Daredevil 4 su Disney+, Charlie Cox è tornato a parlare della petizione per rilanciare la serie Marvel/Netflix ringraziando tutte le persone che hanno partecipato attivamente al movimento #SaveDaredevil.

"L'unica cosa che vorrei fare è ringraziare tutti quei ragazzi" ha detto l'attore durante una recente intervista con Comicbook.com. "Non so se cambierà qualcosa, ma significa molto per tante persone e sicuramente significa molto anche per me."

Cox ha poi raccontato un aneddoto sul movimento. Dopo la fine dello show, l'attore ha preso parte ad un'opera teatrale intitolata Betrayal insieme al "collega" Marvel Tom Hiddleston (Loki): "Scherzavamo su quante magliette "Save Daredevil" avremmo visto tra il pubblico ogni serata. E spesso questi ragazzi sceglievano le prime due file. Perciò quando il sipario si alzava, e vedevo tutte quelle magliette, improvvisamente mi ritrovavo a cercare di non ridere. Perché per me significava molto, e so che valeva altrettanto per tutte le persone coinvolte nello show."

Il movimento #SaveDaredevil si è riacceso nelle scorse settimane per via delle ultime novità sui contratti tra Disney e Netflix: dal prossimo novembre, infatti i Marvel Studios potranno utilizzare di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist a proprio piacimento, mentre i diritti di Jessica Jones e The Punisher scadranno il febbraio successivo.

Per altri approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale su Daredevil, l'eroe TV di cui abbiamo bisogno.