Daredevil: Charlie Cox spiega perché la versione Marvel sarà diversa da quella Netflix

Charlie Cox è tornato a parlare di Daredevil Born Again, attesissima serie tv Marvel Studios in sviluppo per Disney Plus, paragonandola a quanto visto dai camei del suo personaggio Matt Murdock nella serie comedy She-Hulk: Attorney at Law.

Nello specifico, Charlie Cox ammette che ci saranno chiare differenze tra il Daredevil della Marvel e quello di Netflix, indipendentemente da quanto visto finora nelle apparizioni del supereroe in Spiderman No Way Home e She Hulk: "Nella serie Netflix non abbiamo mai avuto l'opportunità di esplorare la leggerezza che c'è nei fumetti di Daredevil", ha detto l'attore in una recente intervista con Variety. "Ovviamente Daredevil è un personaggio che ben si presta ad una serie tv rivolta ad un pubblico più maturo, ma anche un'esistenza molto seria hai suoi momenti di comicità. Ho sentito che questa era davvero una buona opportunità per inserire Daredevil in un mondo che, a livello di tono, è più spensierato e ironico".

Le riprese di Daredevil Born Again inizieranno all inizio del 2023 anno, e anche se non sono state rivelate informazioni ufficiali sulla storia, Charlie Cox si è detto felice di aver potuto sviluppare il lato leggero del personaggio durante le sue apparizioni in She-Hulk. "È stato davvero un grande esperimento, sia per me che per il personaggio, scoprire come ci inseriamo in quel mondo: all'inizio è stata tutta una questione di provare a scrollarmi di dosso la vecchia versione del personaggio e stare al passo con Tatiana, e assicurarmi che Daredevil mantenesse il suo carisma, il suo fascino e la sua intelligenza. Non so ancora come sarà Daredevil: Born Again da questo punto di vista, non lo so, ma so che She-Hulk è stato sicuramente un esperimento divertente".

Daredevil: Born Again uscirà nel 2024 su Disney Plus.