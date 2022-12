Daredevil, Charlie Cox svela un aneddoto: 'Ho tenuto un oggetto di scena della serie'

Charlie Cox, interprete di Daredevil che rivedremo su Disney+ con Daredevil: Born Again ha raccontato a Total Film una strana storia su quando si è portato a casa un oggetto di scena per esercitarsi a usarlo. Dopo aver raggiunto il suo scopo, Cox però lo ha tenuto con sé e non lo ha più restituito alla produzione. Lo rifarà anche con Disney?

Cox si sarebbe portato a casa uno dei classici manganelli utilizzati dal personaggio Marvel per allenarsi meglio anche da solo, ma poi l'ha tenuto tutto per sé: "Non l'ho mai restituito".

"C'è una scena in Daredevil in cui Melvin Potter mi dà un nuovo bastone", ha ricordato Cox. "La scena si girava di lunedì. Venerdì sera stavamo facendo un'acrobazia e un nuovo stuntman stava facendo roteare il bastone in un modo che non avevo mai visto prima. Ho pensato: 'Che figata', così gli ho chiesto di mostrarmi come si fa. Mi sono esercitato per tutto il fine settimana e sono molto orgoglioso del fatto che, quando abbiamo girato la scena, ha funzionato perfettamente. Ma poi non gli ho restituito il bastone".

Fin dalla prima apparizione dell'Uomo senza Paura in Daredevil #1 del 1964, la sua arma principale è stata un bastone di metallo che poteva trasformarsi in un manganello bianco. Nei primi numeri, Daredevil usava il suo bastone come arma da lancio e come bastone per esercitarsi. Nei numeri successivi, il bastone ha ricevuto alcuni importanti aggiornamenti, come la capacità di scassinare serrature, di trasformarsi in un boomerang, di sparare ganci da presa e persino di formare uno scudo pieghevole.

Per la gioia dei fan del personaggio, Daredevil: Born Again dovrebbe rimanere TV-MA per volere del nuovo-vecchio CEO della Disney Bob Iger, tornato ai vertici dell'azienda qualche settimana fa. Se queste informazioni dovessero corrispondere a realtà, significherebbe che Daredevi: Born Again seguirà le orme della serie originale di Netflix Daredevil, le cui tre stagioni furono tutte classificate TV-MA e oggi sono apprezzate proprio per i toni adulti e la violenza esplicita.

Nel frattempo, i fan continuano ad attendere l'annuncio del ritorno di Foggy e Karen in Daredevil Born Again.