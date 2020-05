Daredevil: Charlie Cox svela ai fan se tornerà, ma non ha buone notizie

Continuano le dichiarazioni del protagonista di Daredevil: questa volta Charlie Cox ha parlato di un suo eventuale ritorno nei panni di Matt Murdock in una probabile futura serie prodotta dai Marvel Studios.

Tra i personaggi più famosi e importanti del mondo Marvel troviamo sicuramente Daredevil, il cui successo è aumentato a dismisura dopo le tre stagioni della serie prodotta da Netflix. Sembra quindi probabile pensare che venga ripreso dai dirigenti della Marvel, in particolare dopo le numerose richieste dei fan, anche se Charlie Cox non pensa che verrà richiamato per la parte. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com: "Penso che sia molto probabile che rivedremo Daredevil. Penso che invece sarà poco probabile rivedere tutti noi, la cosa migliore dal loro punto di vista sarebbe chiamare degli altri attori".

Gli appassionati non hanno mai nascosto il fatto di considerare Charlie Cox un ottimo Daredevil, anche se l'attore ha dichiarato di non avere problemi nel vedere un altro suo collega vestire i panni del supereroe di Hell's Kitchen: "Perché no? Hanno sempre fatto così per Spider-Man. Amo quei personaggi, quindi continuerò a vederli".

Nei prossimi mesi sapremo qualcosa in più sul destino dell'eroe di New York, nel frattempo vi segnaliamo il nostro speciale sul personaggio di Daredevil.