Daredevil: Charlie Cox torna come Matt Murdock: arriva la conferma di Kevin Feige!

Dopo mesi e mesi di speculazioni, voci più o meno infondate e teorie alquanto discutibili, sembra essere finalmente ufficiale il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil. La conferma è giunta proporio nelle scorse ore da Kevin Feige, il quale ha rivelato che la star della serie Netflix tornerà sicuramente a vestire i panni del supereroe.

Quando e come però non è ancora chiaro. A tal proposito il Presidente dei Marvel Studios è stato piuttosto evasivo. Nel corso di un'intervista con Cinemablend ha semplicemente detto che nessuno al di fuori di Charlie Cox potrebbe essere scelto per questo ruolo tanto iconico e amato dal pubblico.

"Se Daredevil dovesse comparire in uno dei prossimi progetti sì, Charlie Cox sarebbe l’attore che interpreterebbe Daredevil. Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo è ancora tutto da vedere".

Insomma, dopo queste dichiarazioni le voci di un possibile reboot di Daredevil sembrano essere piuttosto fondate e sembra chiaro che il supereroe di Hell's Kitchen presto o tardi farà la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Non è di certo ancora chiaro se vedremo il Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home ma, come ormai sappiamo piuttosto bene, le parole di Kevin Feige non sono mai lasciate al caso.

Bisognerà capire poi, se la Marvel vorrà dedicare al personaggio di Daredevil un film o una serie tv. Naturalmente, non appena le nubi si diraderanno, noi di Everyeye saremo qui ad aggiornarvi!