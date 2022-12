Daredevil, Charlie Cox trema per Born Again: 'In quel caso, avrò chiuso con Matt...'

La serie su Daredevil andata in onda in tre stagioni con Charlie Cox è uno dei prodotti cinecomic più amati dal pubblico. Quindi la sua entrata nel Marvel Cinematic Universe era anche una delle più attese. Ma alla luce delle ultime reazioni, nonè più così sicuro di avere un futuro come Matt Murdock.

Si avvicina a grandi passi l’inizio riprese di Daredevil Born Again e con esso, dopo un momentaneo focus su altri titoli particolarmente attesi del Marvel Cinematic Universe, l’attenzione è tornata su Charlie Cox. Abbiamo assistito alla sua introduzione canonica in questo universo con Spider-Man: No Way Home, per poi vederlo come presenza più fissa nella serie su She-Hulk, non esattamente apprezzata.

Quindi lo stesso Charlie Cox si è lanciato e si sta rilanciando in numerose dichiarazioni, alle volte difendendo il lavoro appena svolto, altre volte anticipando quello che andrà a svolgere con Born Again. Una serie dalle grandissime responsabilità, che dovrà dimostrarsi all’altezza delle tre stagioni di Marvel Television, ma dovrà anche fare i conti con la lunghezza massima di uno show MCU finora: lo stesso Cox si è detto quasi spaventato dai 18 episodi di Daredevil.

Saranno anche le proporzioni della scommessa a farlo tremare ancor di più: "Quando è stato detto che potrei essere impegnato per anni sul personaggio, ho pensato: 'Sì, forse. Si spera’. Se questo show non dovesse andare a buon fine, potrebbe non essere così. Potrei aver chiuso con...” – ha detto nel corso di un’intervista con NME, interrompendosi senza finire la frase. Forse per non tradirsi o lasciar trasparire troppo pessimismo.

Ma una cosa è certa. Con la conferma che la storyline effettuerà un grande reboot rispetto alle stagioni precedente e che Born Again su Disney+ non potrà mai essere cruenta quanto quella su Netflix, le cose si fanno rischiose. E il fallimento di una megaproduzione da 18 episodi potrebbe mettere una croce persino su un personaggio come Daredevil o quantomeno sulla sua attuale incarnazione. Questo almeno teme Charlie Cox, ma secondo voi come andrà? Ditecelo nei commenti!