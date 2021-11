Daredevil, Charlie Cox trend dopo i leak di Spider-Man: i fan vogliono la serie su Disney+

Nelle ultime ore sono trapelate diverse nuove immagini di No Way Home, il prossimo capitolo del franchise su Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dalle foto è possibile pervenire ad alcuni possibili spoiler sul film che coinvolgono Daredevil, trend sui social per la richiesta dei fan di vedere la serie su Disney+.

Infatti tra i leak si può vedere Charlie Cox nei panni del personaggio interpretato nella serie tv poi cancellata da Netflix dopo la terza stagione.

Cox è seduto ad un tavolo accanto a Peter Parker, Happy e zia May.



E Charlie Cox è schizzato in tendenza su Twitter anche per le richieste dei fan, che vorrebbero vedere la serie tornare su Disney+. Ricordiamo che Charlie Cox vorrebbe tornare in Daredevil.

In ogni caso il personaggio di Daredevil è sulla bocca di tutti ed è impossibile non imbattersi nel suo nome o in quello di Charlie Cox sui social in queste ore.



Diverse riflessioni, nel frattempo, osservando le immagini che sono emerse sul web, propendono per la non veridicità di questi leak.

I dubbi nascono anche dal fatto che non si è mai parlato della possibilità di vedere Daredevil in No Way Home e questa improvvisa comparsa è considerata da diverse parti una stranezza evidente.

Vi aggiorneremo in seguito su possibili sviluppi della vicenda, ma nel frattempo gli appassionati insistono: la serie deve tornare su Disney+.



Charlie Cox è l'eroe tv di cui abbiamo bisogno e abbiamo provato a spiegarvelo in un approfondimento su Daredevil.