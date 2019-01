Daredevil, Charlie Cox: 'Vi dico cosa mi mancherà di più della serie'

Nel corso di una recente apparizione all'ACE Comic-Con di Phoenix, l'attore Charlie Cox ha rivelato che a causa della cancellazione della serie Netflix Marvel's Daredevil sta già iniziando ad avere nostalgia per un particolare aspetto della produzione.

Queste le parole della star: "Vi dirò cosa più mi mancherà della serie: le sequenze d'azione."

Cox ha proseguito. "Come molti di voi sanno, ho un incredibile controfigura, Chris Brewster, capace di fare cose che non sapevo neanche che il corpo umano potesse fare, e penso che lavorare insieme a lui sarà probabilmente l'elemento che mi mancherà di più. Era così divertente girare quelle sequenze di lotta, e la cosa bella è che quando ho ottenuto questa parte non ne avevo mai realizzata una. In quattro anni di lavoro penso di essere diventato sempre più bravo."

Ma Cox ha anche un altro rimpianto, meno personale e più legato alla trama. "Un'altra cosa per cui sono dispiaciuto è che il conflitto fra Daredevil e Bullseye non verrà sviluppato. Avevamo piantato dei semi piuttosto promettenti nel corso della terza stagione."

