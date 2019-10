Daredevil: Charlie Cox e Wilson Bethel sperano ancora di salvare lo show

La cancellazione della serie Netflix su Daredevil è stata una delle più cocenti per i fan della Marvel, con tanto di petizioni e proteste lanciate su tutto il web; persino le star dello show le hanno supportate e recentemente Charlie Cox e Wilson Bethel sono apparsi insieme a un evento.

I due attori sono apparsi insieme nel corso di un evento al Bernard B. Jacobs theatre, con Charlie Cox che attualmente è coinvolto nella produzione dello spettacolo teatrale Betrayal al fianco di Tom Hiddleston, il quale ha anche egli espresso il suo desiderio di rivedere il collega in un'eventuale quarta stagione di Daredevil. Nel corso dell'evento, Wilson Bethel ha colto l'occasione di scattarsi una foto con l'ex collega, tornando ad esprimere il desiderio di tornare a recitare insieme nel serial tratto dai fumetti Marvel.

In questi giorni, tuttavia, circolano rumor insistenti sulla possibilità che Matt Murdock e Jessica Jones possano entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, nello specifico nelle prossime annunciate serie prodotte per Disney+. La notizia è stata riportata dal celebre insider Jeremy Conrad, il quale ha rivelato che qualcuno di molto importante nei Marvel Studios ha apprezzato particolarmente la storia dei due personaggi presenti nel catalogo di Netflix, tanto da aver deciso di farli apparire nelle prossime serie TV, senza che ci sia bisogno di un reboot. Se confermata sarebbe un'ottima notizia per i fan dei due personaggi, rimasti delusi dopo l'improvvisa cancellazione dei loro show da parte del colosso statunitense dello streaming.

Non viene rivelata l'identità di questa figura di peso, anche se il pensiero di tutti è andato subito a Kevin Feige, recentemente diventato il nuovo Chief Creative Officer, responsabile quindi non solo dei film ma anche delle produzioni per piccolo schermo dedicate ai famosi supereroi Marvel. Ricordiamo che queste voci non sono ufficiali, quindi per ora non sappiamo se Daredevil e Jessica Jones faranno veramente parte del MCU. Nel frattempo però anche Tom Hiddlestone ha rivelato di voler aiutare a salvare Daredevil, insieme al celebre interprete di Kingpin Vincent D'Onofrio.

Di seguito la foto che ritrae insieme Charlie Cox e Wilson Bethel a Broadway, con l'hashtag evidente #SaveDaredevil.