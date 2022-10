Daredevil, Charlie Cox sull'incontro con Kevin Feige: Era solo per Spider-Man e She Hulk

Mentre i fan stanno ancora discutendo sulle prime indiscrezioni sulla trama di Daredevil Born Again, l'interprete di Matt Murdock Charlie Cox ha raccontato il suo primo incontro con Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios che lo ha voluto a tutti i costi nel Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, però, inizialmente i piani erano di avere Matt Murdock e Daredevil per un cameo in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk, e l'idea di sviluppare una nuova serie televisiva dedicata al diavolo di Hell's Kitchen è arrivata solo in un secondo momento.

"Ho ricevuto una chiamata molto inaspettata da Kevin Feige nel giugno del 2020" ha ricordato Charlie Cox in un'intervista con Entertainment Weekly. "Non lo conoscevo prima di allora, perché la nostra serie su Daredevil era una produzione Marvel Television, non aveva nulla a che fare coi Marvel Studios. Quindi, sebbene l'avessi incontrato in un'occasione, non lo conoscevo affatto. Ma così di punto in bianco mi chiamò durante la pandemia, e mi chiese se volevo tornare ad interpretare Matt Murdock. La sua proposta riguardò solo il film di Spider-Man e la serie tv di She-Hulk: non avevano ancora pensato ad una nuova serie dedicata a Daredevil, mi fece capire che ci sarebbe stata una possibilità in tal senso ma non sapevano neanche loro che tipo di futuro avrebbe avuto il personaggio".

Le parole di Charlie Cox offrono un nuovo sguardo al modus operandi dei Marvel Studios, evidentemente molto più flessibile di quanto il pubblico possa pensare: è curioso pensare che ancora nell'estate del 2020 il ritorno di Matt Murdock non fosse stato neppure deciso, mentre appena due anni dopo il personaggio è uno dei più chiacchierati tra i fan. Tra l'altro secondo le indiscrezioni Charlie Cox sarà di nuovo Daredevil in Echo, spin-off di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez in arrivo su Disney Plus nel 2023, ma l'attore non ha offerto commenti in proposito.

Nel frattempo però Charlie Cox si è aperto su Daredevil Born Again, parlando dell'attesa reunion con il Kingpin di Vincent D'Onofrio: la serie uscirà nel 2024 in esclusiva su Disney Plus.