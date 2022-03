Daredevil, clamoroso errore di Disney+: sulla pagina della serie compare Bullseye

Daredevil e gli altri show del Defenderverse sono approdati su Disney+ per la gioia dei fan Marvel di tutto il mondo ma a quanto pare il colosso dello streaming non ha prestato prestato molta attenzione all'arrivo di Matt Murdock sostituendo per errore la sua immagine con quella di Bullseye.

I costumi dei due supereroi sono in parte simili, questo è vero, ma il fatto che Dardevil sia stato sostituito con l'assassino psicopatico solitamente adoperato da Kingpin appare una disattenzione piuttosto clamorosa.

A dirla tutta, qualche tempo fa, Charlie Cox ha parlato proprio di Bullseye ammettendo di volerlo rincontrare in un prossimo futuro. Che questo in fondo non sia un vero e proprio errore quanto piuttosto un'anticipazione di ciò che vedremo prossimamente nell'attesissimo reboot di Daredevil? Per scoprirlo in fondo, non ci resta che attendere visto che Matt Murdock presto o tardi dovrà di nuovo riapparire nel Marvel Cinematic Universe. Sebbene ci siano ancora poche informazioni a tal proposito, Kevin Feige ci ha assicurato che rivedremo presto l'eroe di Hell's Kitchen.

Intanto, alcuni genitori si sono scagliati contro Disney+ per la scelta di includere Daredevil nel proprio catalogo. A loro avviso infatti, questa serie sarebbe ben poco adatta al pubblico di minori a cui da sempre si rivolge il colosso dello streaming.