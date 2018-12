Daredevil & Co. non appariranno in altre serie o film presto... e c'è un motivo

Ci sono pessime notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe. Infatti gli eroi della Casa delle Idee, protagonisti delle serie prodotte per Netflix, potrebbero non apparire in altri serial tv o film cosi facilmente o, tuttavia, cosi 'presto'.

Come saprete, dopo la cancellazione, da parte di Netflix, di serie come Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist, in molti hanno pensato che fosse una mossa della Marvel (e della Disney) per riavere questi personaggi e rilanciarli nella loro nuova piattaforma digitale, che debutterà nel 2019, ovvero Disney+ o, viste le tematiche adulte di questi personaggi e la loro 'violenza', in network come FX o la piattaforma Hulu che, nel corso del 2019, saranno di proprietà della Casa di Topolino (per via dell'acquisizione della Fox).

Ma Variety afferma che, qualsiasi siano i piani della Marvel, non saranno cosi facili da mettere in moto. Il sito afferma che i contratti che la Casa delle Idee ha stipulato con Netflix anni fa "congelano" i diritti di queste serie tv almeno per altri due anni dopo la loro cancellazione. Il contratto prevede, inoltre, che la Marvel non possa utilizzare questi personaggi sempre per altri due anni post-cancellazione e, dunque, impedirne l'utilizzo in altri serial televisivi, revival o film. Questo vuol dire che, nel caso di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, la Marvel non potrà riutilizzare i personaggi prima del 2020 e, dunque, ogni nuovo prodotto con loro protagonisti non potrà essere lanciato prima del 2021.

Anche Jessica Jones e The Punisher, qualora le loro serie venissero cancellate (come speculato dai fan) nel corso del 2019, la Casa delle Idee non potrà riutilizzarli prima del 2021 e, dunque, potremmo rivederli sul piccolo o grande schermo nel 2022.

Questo, ovviamente, renderà impossibile per la Marvel ri-assemblare gli stessi cast di questi serial che, ovviamente, in questi anni troveranno altri ingaggi in serial o film rendendo difficile la loro possibile 'richiamata'. Vi terremo aggiornati.